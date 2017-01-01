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Lapseki'de 'Gençlik Konseri'

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:14
Lapseki'de 'Gençlik Konseri'
Lapseki'de 'Gençlik Konseri'

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı sebebiyle Lapseki Belediyesi tarafından kordon boyunda 'Gençlik Konseri düzenlendi.
Lapseki ilçesinde verilen konsere misafir sanatçı olarak Emre Kaya ve Ozan Pehlivan katıldı. Çanakkale merkez, ilçeler ve köylerden akın eden binlerce genç Lapseki sahilini doldurdu. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ''19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı sebebiyle siz değerli gençlerimiz için bu konserleri düzenledik. Sizler bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimizsiniz. Bütün çalışmalarımızı sizler için yapıyoruz. İnşallah Lapseki'miz ve sizler en güzel organizasyonları hak ediyorsunuz. Sizler için çalışmaya devam edeceğiz'' dedi. Konser alanını tıklım tıklım dolduran gençler, sanatçıların şarkılarıyla muhteşem bir gece yaşadı.
(GD)

20.05.2017 14:14:25 TSI
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