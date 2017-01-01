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Vali Mahmut Demirtaş, muhtar ve vatandaşlarla buluştu



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ADANA (İHA) - Vali Mahmut Demirtaş, Yeşilbağlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Kırtay'ın ev sahipliğinde Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Şükrü Tatlı, 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Kenan Oslun, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Ufuk Mangtay, Başak Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Demir ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın da hazır bulunduğu ziyarette açıklamada bulunan Vali Mahmut Demirtaş, bundan önceki ziyaretlerinde vurguladığı üzere muhtar ve vatandaş buluşmalarını sıkça gerçekleştirmeye devam ettiklerini dile getirerek, bu buluşmalardaki amacının sorunları tespit etmek, bizzat muhtar ve vatandaşlardan dinlemek ve çözüm yolları üretmek olduğunu ifade etti.

Vali Demirtaş, muhtarlara ve vatandaşları hitaben yaptığı konuşmada "Sayın Cumhurbaşkanımızın sıkça vurguladığı üzere, siz değerli vatandaşlarımız ve saygıdeğer muhtarlarımızla buluşmaya büyük önem ve özen gösteriyoruz. İnşallah bu ziyaretimizde sizlerin dile getirdiği sorunların çözümü için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Dile getirdiğiniz sorunların çözümünde azami gayreti ve hassasiyeti göstereceğimizden kuşkunuz olmasın" dedi.

Vali Demirtaş'ın konuşmasının ardından muhtarlar ve vatandaşlar, okul talebi, uyuşturucuyla mücadele, gasp olaylarının önlenmesi, mahalle aralarındaki bozuk yolların onarımı, yıkılan devlet hastanesinin bulunduğu bölgeye hastane yapılması, alt ve üst yapı eksikliklerin giderilmesi, Suriyelilerin konteyner kente taşınması gibi konulardaki taleplerini iletti.

Vali Demirtaş, muhtarlar ve vatandaşların dile getirdikleri sorunların takipçisi olacağını söyledi.

(ELF-Y)



20.05.2017 14:20:51 TSI

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