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Yunanistan kültür ve sanat temsilcileri Vali Aktaş'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - 23 - 26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kapadokya Kültür ve İmece Festivali düzenleme heyeti, Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Nevşehir'de 23 - 26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Uluslararası Kapadokya Kültür ve İmece Festivali' kapsamında, festivali organize eden ekip Vali İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, festivalin Yunanistan Temsilcisi Despoina Bougioukmanou Papandreou ile Anastasia Lucanos, Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi kurucusu Sibel Radiye Gül ile Küratör Sarkan Paydak katıldı. Ekip, Nevşehir Valiliğine ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'a gerçekleştirilecek olan festival etkinliğine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Aktaş ise böylesi bir etkinliğin Nevşehir'de Kapadokya'da gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek bu sayede uluslararası anlamda iki ülke için kültür, sanat ve tarih tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek etkinlik temsilcilerine teşekkür etti.

(COŞ-SK)



20.05.2017 14:21:56 TSI

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