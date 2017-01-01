Bağdat'da Osmanlı modası
(Fotoğraflı)
Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Irak'ta son dönemde gerçekleşen mezuniyet törenlerinde gençlerin tercigleri Osmanlı modası oldu.
TüRkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği, (TKÜUGD) Irak Masası Irak genelinde üniversitelerin mezuniyet törenlerinde Osmanlı kıyafetlerinin gençler tarafından tercih edildiğini açıkladı.
TKÜUGD Irak Masası'ndan yapılan açıklamada, "Bağdat'da çeşitli üniversitelerden mezun olan gençler Türkiye Cumhuriyeti Bağdat büyükelçisi Fetih Yıldız'ı da ziyaret ederek Osmanlı'ya olan sevgilerini ifade ettiler. Son dönemlerde Türkiye'nin kültürel etki alanı Ortadoğu'da ve Irak'ta fazlasıyla görülmeye başlandı. Irak özelinde yeni yetişen eğitimli yeni nesil Türkiye'nin önemini ve sevgilerini her yerde gösteriyor'' denildi.
(AY-RFK-Y)
20.05.2017 14:24:12 TSI
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