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Adana Karpuz Festivali 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

- İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana'da yetişen karpuza sahip çıkmak ve daha iyi tanıtmak amacıyla Karataş ilçesinde "Adana Karpuz Festivali" düzenleyeceklerini söyledi



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ADANA (İHA) - İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana'da yetişen karpuza sahip çıkmak ve daha iyi tanıtmak amacıyla 25 Mayıs Perşembe günü, Karataş ilçesinde "Adana Karpuz Festivali" düzenleyeceklerini söyledi.

Muhammet Ali Tekin, ülke genelinde birçok ürünün turfanda olarak yetiştiği uygun iklim koşullarına sahip, birden çok ürünü ile de Türkiye üretiminde birinci sırada yer alan, tarımsal potansiyeli oldukça yüksek Adana'da 120 bin dekar karpuz üretim alanı olduğunu kaydetti.

Adana'nın karpuz üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirten Tekin, "Türkiye'nin toplam karpuz üretiminin yıllık 4 milyon ton civarında olup, bunun yaklaşık 800 bin tonluk bölümünü Adana karşılamaktadır. Tarih boyunca özellikle tarım alanında büyük önem sahibi olan Çukurova'nın göz bebeği Adana'mızda yetişen karpuzumuza daha iyi sahip çıkmak ve daha iyi tanıtmak amacıyla 25 Mayıs Perşembe günü, Karataş ilçemizde "Adana Karpuz Festivali" düzenleyeceğiz. İlimizde İlk turfanda karpuz Karataş İlçemizde yetiştiği için bu yıl festivali bu yıl burada yapmaya karar verdik" dedi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından erken hasat yapılmasının önlenmesi amacıyla ekim alanlarının denetim ve kontrollerinin sıkı bir şekilde yapıldığını ifade eden İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Ekiplerimiz tarafından kontrol edilmeyen karpuzun piyasaya sürülmesine izin vermemekteyiz. Halkımıza gönül rahatlığı ile karpuzu satın alıp, tüketebilir. Türkiye karpuz üretimindeki yüzde 20'lik payla birinci sırada yer alan ilimiz, bu festivalle birinciliğini taçlandıracak. Çeşitli etkinliklerin yer alacağı festivalde sevilen sanatçı Kıraç halk konseri vererek festivalin coşkusunu arttıracak" diye konuştu.

Tekin, Adana karpuzuna sahip çıkmak ve daha iyi tanıtmak amacıyla düzenlenen festivale tüm halkı davet edip, emeği geçenlere teşekkür etti.

(ELF-Y)



20.05.2017 14:32:49 TSI

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