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Tatvan'da işyeri açılışı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:33
Tatvan'da işyeri açılışı
Tatvan'da işyeri açılışı

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde güzellik ve cilt bakım salonunun açılışı yapıldı.
İlçenin Aydınlar Mahallesi Abdullah Kocakaplan Caddesi üzerindeki açılışı gerçekleştirilen işyerinin açılış kurdelesi Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Halis Başaran ve Tatvan Orduevi Gazino Müdürü Yarbay Demir Ay Karademir tarafından kesildi. Yapılan açılışın ardından davetliler ile birlikte işyerini gezen Belediye Başkan Yardımcısı Başaran, işyerinin hayırlı olmasını diledi. İşyeri işletmecileri Ayşe Doğan ve Filiz Sevinç'e hayırlı olsun dileklerini ileten Başaran, bol kazançlar dileğinde bulundu. İşyeri işletmecileri Ayşe Doğan ve Filiz Sevinç ise, yeni hizmete açtıkları işyerlerinde güzellik ve cilt bakımı konusunda en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını ifade ettiler.
(HO-ŞAK-Y)

20.05.2017 14:33:48 TSI
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