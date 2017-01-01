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Çavdarhisar7a 'tarımsal sulama hattı' müjdesi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Çavdarhisar'da 'tarımsal sulama hattı'nın yer altına alınacağını ifade eti.

AK Parti iktidarları döneminde Kütahya'ya toplamda 12 milyar TL'lik yatırım ve destek sağlandığını dile getire Nazlı, "Bu tutarın önemli bir kısmı olan 1.35 milyar TL'lik bölümü Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafından yapılmış olup, yeni yatırımlar yapılmaya devam edilmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın yürüttüğü 'Ege Gelişim Projesi' kapsamındaki baraj, gölet, sulama ve taşkın koruma tesisleri, fidan üretimi, mesire yeri, bal ormanı, orman köylülerine kredi, gelir getirici tür ağaçlandırma faaliyetleri, Mızıkçamı Tabiat Anıtı Çevre Düzenlemesi ile 2 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun (OMGİ) kurulumu yatırımları devam etmektedir.Devam eden bu süreçte Kütahya'mızda, 62 baraj ve gölet inşa ediyoruz. 112 dereyi ıslah ediyoruz. Yaklaşık 168 bin dekar alanda ağaçlandırma ve 30 bin dekarda erozyon kontrolü çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda yüz binlerce fidan toprakla buluşuyor ve binlerce dekar arazi suya kavuşuyor.

Çavdarhisar'da yaklaşık 50 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayan 21 km ana kanal ve 220 km kanaletten oluşan tarımsal sulama hattında meydana gelen deformasyon ve kırılmalar sonucunda yaşanan sorunları hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda gündemimize almıştık. Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof Dr Veysel Eroğlu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Çavdarhisar tarımsal sulama hattının yer altına alınması müjdesini almış bulunuyoruz. Bakanımız konuyla ilgili gerekli talimatları Devlet Su İşleri Genel Müdürüne bizzat iletmiştir. 30 milyon TL'nin üzerinde bir maliyetle yapılacak olan bu proje ile Çavdarhisarlı çiftçi kardeşlerimizin büyük bir sorunu ortadan kalkmış oluyor. Kütahya'mıza gösterdiği ilgiden dolayı Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'na bir kez daha teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. (EFE)



20.05.2017 14:33:52 TSI

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