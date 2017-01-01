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Beşikdüzü'ndeki deniz şehitleri 17. yıldönümünde anıldı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:44
Beşikdüzü'ndeki deniz şehitleri 17. yıldönümünde anıldı
Beşikdüzü'ndeki deniz şehitleri 17. yıldönümünde anıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Bülent Alp
TRABZON (İHA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 20 Mayıs 2000 tarihinde Mayıs Yedisi Şenlikleri kapsamında denize açılan teknelerin batması sonucu hayatını kaybeden 38 kişi için 17. yıldönümünde anma töreni düzenlendi.
Beşikdüzü Doğu Gözacan Parkı'nda deniz faciası için yapılan anıt önünde düzenlen törende Beşikdüzü'nde hayatını kaybeden 38 deniz şehidi için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, "Biz bu şehirde, bu ilçede bu günü unutturmama görevine sahip olmak zorundayız" dedi.
Beşikdüzü Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise, "Yüce Türk Milleti kederde, sevinçte, düğünde, dernekte bir olmayı her zaman başarmıştır. Bugünde bunun için buradayız. Maalesef 2000 yılında 38 vatandaşımız elim bir kaza sonucu hakkı rahmetine kavuştu. Burada başımıza gelen hadise küçük bir hadise değildir. Gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Deniz şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyor, yakınlarını da sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından Liman mevkiinde deniz şehitleri için denize çelenk bırakıldı. Ardından Kur-anı Kerim okunarak dua edildi.
(MBA-OK-Y)

20.05.2017 14:44:35 TSI
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