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Makine Mühendisleri Odası ile Medical Park Hastanesi arasında protokol imzalandı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:25
Makine Mühendisleri Odası ile Medical Park Hastanesi arasında protokol imzalandı
Makine Mühendisleri Odası ile Medical Park Hastanesi arasında protokol imzalandı

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Makine Mühendisleri Odası ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı.
Daha önce birçok kurumla sağlık protokolü imzalayan Medical Park Elazığ Hastanesi, Elazığ Makine Mühendisleri Odası ile sağlık hizmetleri protokolü imzaladı.
Elazığ ve çevre iller için sağlık protokollerini yapmaya devam ettiklerini belirten Hastanenin Kurumsal Pazarlama Müdürü Yelda Arpacı, "İmzaladığımız antlaşma Elazığ Makine Mühendisleri Odası üyeleri ve birinci dereceden yakınlarını kapsıyor. Anlaşmamızda ayaklı hizmetlerde yüzde 20 ve yatan hizmetlerde yüzde 25 olmak üzere bir indirim temin edeceğiz" dedi.
Hastanenin Türkiye'deki hizmetlerini bildiklerini dile getiren Odası Başkan Yardımcısı Hakan Yener, yapılan hizmetlerin, odalarına tanınmış olan indirim protokolünü imzaladıklarını söyledi.
(YÖ-HİV-Y)

20.05.2017 15:25:34 TSI
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