Basri Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
(Fotoğraflı)
Ahmet Yüceer
BURSA (İHA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinin eski belediye başkanlarından Basri Sönmez, son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir kanser tedavisi gören 72 yaşındaki Basri Sönmez, dün amansız hastalığa yenik düştü. 1994-1999 yıllarında ANAP'tan Osmangazi Belediye Başkanlığı yapan Basri Sönmez'in vefatı yakınlarını ve sevenlerini üzdü. Sönmez, bugün Ulucami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca, Sönmez'in akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(AY-MŞ)
20.05.2017 15:43:04 TSI
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