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Siyah beyaz Bozüyük fotoğraf sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Müzeler Haftası nedeni ile Şehir Müzesi ve Arşivi Koordinatörü Veysel Kılıç'ın öncülüğünde düzenlenen fotoğraf sergisi açılışı yapıldı.

1950 ve 1960'lı yıllarda çekilmiş ve o dönemki Bozüyük'ü konu alan fotoğrafların ziyaretçileri ile buluştuğu sergide konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; "Bizden önceki insanların yaşadığı Bozüyük'ü tüm ayrıntıları ile görmek, büyüklerimizden dinlendiğimiz Bozüyük'ü siyah beyaz karelerde karşımızda görmek bizleri çok mutlu etti. Ben bu vesile ile Müzeler Haftasını kutlar bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Bakıcı konuşmasının ardından açılışa katılan vatandaşlar ile birlikte müze bahçesinde kurulan sergiyi gezerek, Müze Koordinatörü Veysel Kılıç'tan sergi hakkında bilgi aldı. Açılış sonrasında vatandaşlar ile sohbet eden Bakıcı serginin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi bahçesinde düzenlenen "Siyah Beyaz Fotoğraf Sergisi" açılışına Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Müze Koordinatörü Veysel Kılıç'ın yanı sıra İl Genel Meclisi üyesi Nizamettin Çam, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(İC-MET-Y)



20.05.2017 15:48:48 TSI

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