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İtfaiyeciler mesleki yeterliliklerini tatbik etti



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KONYA (İHA) - Türkiye Belediyeler Birliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Tüm İtfaiyeciler Birliği'nin ilk Mesleki Yeterlilik Çalıştayı Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden itfaiye yöneticilerinin katıldığı çalıştay kapsamında düzenlenen tatbikatlar soluk kesti. Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Tüm İtfaiyeciler Birliği'nin Mesleki Yeterlilik Çalıştayı ile uygulamalı tatbikatına ev sahipliği yaptı. İtfaiye meslek standartlarının yeterliliklerinin ele alınması için yapılan ilk çalıştay olma özelliğini taşıyan programa 16 büyükşehir, 1 il ve 1 ilçe belediyesinden itfaiye yöneticileri katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Sancak İtfaiye Merkezi Uygulama ve Araştırma alanındaki trafik kazalarına ve LPG yangınlarına müdahale tatbikatında, bilgi toplama, olay yerinin güvenliği, araç içinde yaralıya yönelik ilk yardım çalışmaları, sıkışma durumlarının değerlendirilmesi, araçtan çıkarma şeklinin belirlenmesi ve yaralının araçtan çıkarılması, yaralıya araçtan çıkardıktan sonra yapılacak ilk yardım ile LPG yangınlarında ekibin olay yerine intikali, olay yerinin güvenliğinin alınması, yakıt akışının kesilmesi, parlama ve patlamaya karşı soğutma işleminin yapılması tatbik edildi.



-Boğulma vakalarına müdahale tatbikatı-

Daha sonra yapılan bina yangını ve arama kurtarma tatbikatı, kentsel arama kurtarma tatbikatı ile Altınapa Barajı'nda yapılan boğulma vakalarına müdahale tatbikatı soluk kesti. Katılımcılara, yapıların yangına karşı alınan önlemler yönünden denetimi konusunda bilgilerin verildiği program kapsamındaki genel değerlendirme toplantısı Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici ile Akdeniz Üniversitesi'nden Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Cem Oktay Güzeller ve MYK Uzmanı Korel Ünsal'ın katılımı ile yapıldı. Toplantıda MYK Süreçleri ve tatbikata ilişkin genel değerlendirme ve izlenecek yol haritası ele alındı.

(MB-İP-Y)



20.05.2017 15:51:33 TSI

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