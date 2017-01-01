ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yüksekova'da yıldırım düştü: 1 ölü

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:03
Yüksekova'da yıldırım düştü: 1 ölü
Yüksekova'da yıldırım düştü: 1 ölü

(Fotoğraflı)

Erkan Çapraz
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye 20 kilometre mesafede bulunan Beşatlı köyüne bağlı Çakırkaya mezrasında meydana geldi. Koyunlarını otlatan 15 yaşındaki Seyfullah Ömgün, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ömgün'ün cansız bedeni köy sakinleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Ömgün'ün cenazesi Akalın köyü mezarlığında toprağa verildi.
(ÖK-ÖK-Y)

20.05.2017 16:03:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yüksekova'da yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti
YEREL

YÜKSEKOVA'DA YILDIRIM İSABET EDEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Hakkari'de kaçakçılık operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU
Gomane Dağı'nda 19 Mayıs coşkusu
YEREL

GOMANE DAĞI'NDA 19 MAYIS COŞKUSU
Hakkari'nin ilk kır lokantası ilgi odağı oldu
YEREL

HAKKARİ'NİN İLK KIR LOKANTASI İLGİ ODAĞI OLDU
Hakkari'de 6. Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
YEREL

HAKKARİ'DE 6. UMRE ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI
Çığ altında kalan kişinin cesedine 4 ay sonra ulaşıldı
YEREL

ÇIĞ ALTINDA KALAN KİŞİNİN CESEDİNE 4 AY SONRA ULAŞILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hendek ve barikatlar Tosun ile daha güvenli aşılıyor
İŞ-YAŞAM

HENDEKLER 'TOSUN' İLE AŞILACAK

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Hande Yener'in nişanlısı bakın nereliymiş...