Yüksekova'da yıldırım düştü: 1 ölü
(Fotoğraflı)
Erkan Çapraz
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye 20 kilometre mesafede bulunan Beşatlı köyüne bağlı Çakırkaya mezrasında meydana geldi. Koyunlarını otlatan 15 yaşındaki Seyfullah Ömgün, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ömgün'ün cansız bedeni köy sakinleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Ömgün'ün cenazesi Akalın köyü mezarlığında toprağa verildi.
(ÖK-ÖK-Y)
20.05.2017 16:03:37 TSI
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