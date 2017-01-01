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Karamanlı öğrencilerin şiir okuma başarısı



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanlı lise öğrencisi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen şiir okuma yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin geleneksel sanatımıza sahip çıkması amacıyla düzenlenen Kültür ve Sanat Yarışması Türkiye finalleri Ankara'da yapıldı. 'Bir Şiir Bir Nefes' sloganıyla bu yıl ilk kez organize edilen 14-17 ve 18-24 yaşlarında bay ve bayan kategorilerinde yapılan yarışmada gençler okudukları vatan sevgisi temalı şiirlerle hem ecdadımızı hem de 15 Temmuz şehitlerimizi yad etti.

Yarışmaların Türkiye finallerinde Karaman Gençlik Merkezi üyelerinden Larende Anadolu Lisesi öğrencisi Seher Turgut ve Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Huzeyfe Demir sahne aldı. 'Şehit Anası' şiiriyle tüm jüriyi etkilemeyi başaran Seher Turgut 18-24 yaş bayanlarda Türkiye birincisi olurken, 'Kurt Bakışı' şiiriyle Mehmet Huzeyfe Demir'de 14-17 yaş erkeklerde Türkiye beşincisi oldu.

Gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Karamanlı gençlerin birçok faaliyette dereceye girmeye başladığını belirterek, Seher Turgut ve Mehmet Huzeyfe Demir'i tebrik etti.

(MD-İP-Y)



20.05.2017 16:07:25 TSI

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