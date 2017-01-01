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Tepebaşı'nın gençlerinden 19 Mayıs konseri



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu, 19 Mayıs'a özel bir konser verdi.

Şef İdil Çeliker yönetimindeki Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir konser verdi. Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ndeki konsere, Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi. Aynı zamanda 5. yılını da kutlayan koro, iki bölümden oluşan konserlerinde hicaz, nihavend, acemkürdi ve muhayyerkürdi şarkılar söylediler. Zaman zaman konseri izlemeye gelen vatandaşların da koroya eşlik ettiği konser, ayakta alkışlandı.

Şefliğini İdil Çeliker'in yaptığı koroda, Alara Ecem Çoban, Aslı Gökçe, Ayşe Göde, Ayşenur Yıldız, Başak Bozkurt, Belenay Kıraç, Berivan Ekin, Cansu Özkırım, Ceylin Kızıl, Çisem Taşkın, Deren Orhaner, Elif Aybüke Yasav, Elif Özdemir, İrem Arzu Zerey, Kardelen Ünalan, Nilda Arven Akyurt, Nurhayat Ulualan, Nusel Akkaş, Sinem Yur, Sudenur Ercan, Tuana Öztürk, Adnan Ünalan, Atahan Demir, Barış aydıner, Batuhan Ağaçyaklı, Batuhan Oktayoğlu, Berke Özcan, Çağan Satıc, Enes Kavas, Mehmet Bağcı, Mustafa cantez, Utku Efe Kıvılcım, Yiğithan Uysal korist olarak katıldı. Elif Türe, Emre Türe, Fazıl Ünsal, Deniz Al, Yılmaz Lekesizgöz, Yavuz Kenarda, Sedat Özdil ise gençlere saz sanatçıları olarak eşlik ettiler.

(İHA-MET-Y)



20.05.2017 16:20:32 TSI

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