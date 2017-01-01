Tokat'ta "Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı"
(Fotoğraflı)
Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'ta Geleneksel El Sanatları Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramının son gününde halk oyunları ekipleri sahne aldı.
Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından geleneksel el sanatlarının ve türkü kültürünün canlandırılması amacıyla düzenlenen Geleneksel El Sanatları Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı etkinliklerinin son gününde folklor ekipleri gösteri yaptı. Tokat başta olmak üzere Edirne, Manisa, Kırşehir, Ankara, Erzurum, Trabzon ve Silifke'den 7 bölgeden gelen folklor ekipleri Cumhuriyet Meydanında kurulan sahnede yörelerine özgü oyunları sergiledi. Vatandaşlar halk oyunları ekiplerinin gösterilerini cep telefonları ile görüntüledi.
(Nİ-GF-Y)
20.05.2017 16:28:05 TSI
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