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Transformers Eskişehir'de



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - JLL Türkiye tarafından yönetilen NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi, Eskişehir'de ilk kez Transformers etkinliğini gerçekleştirdi.

Bilim kurgu filmi Transformers'ın robotları Optimus Prime ve Bumblebee hayranları NeoPlus'ta buluştu. Efsanelerin gösterileri ve fotoğraf çekimi yanında, çocuklar için bir de alan oluşturuldu. 12.00-18.00 saatleri ücretsiz olarak birçok etkinliğin gerçekleştirildiği alanda, PS4 oyunları, robotları modelleme, özel panolarda rakamlara atış yaparak en yüksek puanı toplama, özel ışıklı masalarda Transformers karakterlerinin şablonlarını çıkartma, maske atölyesinde tasarlama ve boyama, Green Box perdesi önünde fotoğraf çekimi ve çizgi film kareleri ile montajlanarak çocuklara hediye edildi. 20-28 Mayıs tarihleri arasındaki ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğin ilk gününde çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.

(MSY-MET-Y)



20.05.2017 16:43:26 TSI

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