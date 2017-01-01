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Kitap Fuarına fikir panosu oluşturuldu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda herkesin özgürce görüşlerini yazabileceği fikir panosu oluşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlediği 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da "Bir fikrim var" sloganıyla fikir panosu oluşturuldu. 7'den 70'e herkes, Kocaeli Kitap Fuarı hakkındaki düşüncelerini ve beklentilerini özgürce yazdı. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği panoya, "İnsana en çok yakışandır okumak", "Çok güzel bir fuar, keşke her zaman açık olsa", "Kitaplar ve hayaller iyi ki varlar" gibi fikirler yazıldı.

(İG-GY-Y)



20.05.2017 17:27:40 TSI

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