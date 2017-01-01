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Anadolu'nun renkleri aynı sahnede buluştu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:28
Anadolu'nun renkleri aynı sahnede buluştu
Anadolu'nun renkleri aynı sahnede buluştu

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde "Anadolu'nun Renkleri, Adımları ve Sesleri Buluşuyor" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Türkiye'nin yedi bölgesinden ait halk oyunları aynı sahnede sergilendi.
Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Yenişehir Kaymakamlığı tarafından "Anadolu'nun Renkleri, Adımları ve Sesleri Buluşuyor" etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir Belediye Başkanı ve Kaymakamı Mehmet Özel, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nurullah Öncü ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi tarafından, Artvin, Gaziantep, Tokat, Mardin, Van, İzmir ve Trabzon yörelerine ait halk oyunları sergilendi. Zaman zaman seyircilerin de alkışlarıyla tempo tuttuğu gösteri büyük beğeni topladı.
(EEI-MP-Y)

20.05.2017 17:28:33 TSI
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