ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dünyanın en zorlu kısa mesafe koşusu Erzurum'da yapıldı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:37
Dünyanın en zorlu kısa mesafe koşusu Erzurum'da yapıldı
Dünyanın en zorlu kısa mesafe koşusu Erzurum'da yapıldı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Dünyadaki en zorlu koşu yarışlardan biri olarak bilinen Red Bull 400, Erzurum Kayakla Atlama Kuleleri'nde düzenlendi. Bugüne kadar kayakla atlama sporcularına ev sahipliği yapan Kayakla Atlama Kuleleri, bu kez daha ilginç bir etkinliğe sahne oldu ve aşağıdan tepeye tırmanan sporcuları ağırladı. Başta Erzurum olmak üzere İstanbul ve diğer illerden gelen 7'den 70'e her yaştan yaklaşık 400 koşucu parkuru ilk sırada bitirmek için mücadele etti. Kadınlarda birinciliği 6 dakika 18 saniye ile Ece Bakıcı elde ederken, erkeklerde ise 3 dakika 55 saniye ile Ahmet Arslan zaferin sahibi oldu.
Mesafesi kısa ama oldukça zorlayıcı yarışma Erzurum Valiliği ve Erzurum Belediyesi'nin katkılarıyla Erzurum Kayakla Atlama Kuleleri'nde gerçekleşti.
Erkeklerde Ahmet Arslan, kadınlarda ise milli triatlet Ece Bakıcı birinciliğe ulaştı. Dünyanın en zorlu 400 metre koşusu, 37 derecelik eğime karşı atlama kulesine tırmanan sporcuların mücadelesine sahne oldu. 350 sporcunun yer aldığı etkinlikte başta Erzurum, İstanbul ve çevre illerden büyük katılım oldu. 7'den 70'e her yaştan sporcu, kayakla atlama pistinin doğasına karşı gelerek, parkuru tamamlamak için mücadele verdi.
(ERZ-AT-Y)

20.05.2017 17:37:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Fırtına Aşkale'yi vurdu
YEREL

FIRTINA AŞKALE'Yİ VURDU
&quot;Tarihi ve Kültürel Mirasa Bir Pedal da Sen Çevir&quot;
YEREL

"TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASA BİR PEDAL DA SEN ÇEVİR"

Engelli çocuklar trafik polisi oldu
YEREL

ENGELLİ ÇOCUKLAR TRAFİK POLİSİ OLDU
Aşkale'de fırtına ve dolu korku dolu dakikalar yaşattı
YEREL

AŞKALE'DE FIRTINA VE DOLU KORKU DOLU DAKİKALAR YAŞATTI
Kara Dut derdinize derman oluyor
YEREL

KARA DUT DERDİNİZE DERMAN OLUYOR
Saç dökülmesinde botoks tedavisi
YEREL

SAÇ DÖKÜLMESİNDE BOTOKS TEDAVİSİ
İspir'e ceviz gibi dolu yağdı
YEREL

İSPİR'E CEVİZ GİBİ DOLU YAĞDI
Diş fırçası problemine dikkat !
YEREL

DİŞ FIRÇASI PROBLEMİNE DİKKAT !
Erzurum'un Horasan ilçesinde şiddetli fırtına evleri yıktı
YEREL

ERZURUM'UN HORASAN İLÇESİNDE ŞİDDETLİ FIRTINA EVLERİ YIKTI
Tekman'da hortum çatıları uçurdu
YEREL

TEKMAN'DA HORTUM ÇATILARI UÇURDU
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Akdağ'dan ramazanda bol su içilmesi tavsiyesi
YEREL

AKDAĞ'DAN RAMAZANDA BOL SU İÇİLMESİ TAVSİYESİ
Sağlık Bakanı Akdağ, Erzurum'da
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ, ERZURUM'DA
ÇEKO öğrenci kulübü 15 Temmuz şehitlerini unutmadı
YEREL

ÇEKO ÖĞRENCİ KULÜBÜ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI
Erzurum Gençlik Platformu'ndan Vali Azizoğlu'na ziyaret
YEREL

ERZURUM GENÇLİK PLATFORMU'NDAN VALİ AZİZOĞLU'NA ZİYARET
Eski mezunlar Aşkale'de toplandı
YEREL

ESKİ MEZUNLAR AŞKALE'DE TOPLANDI
Güneş Vakfı Gençlik Kolları 19 Mayıs'ı etkinliklerle kutladı
YEREL

GÜNEŞ VAKFI GENÇLİK KOLLARI 19 MAYIS'I ETKİNLİKLERLE KUTLADI
Liselilerin eserleri büyüledi
YEREL

LİSELİLERİN ESERLERİ BÜYÜLEDİ
MHP'liler kahvaltıda buluştu
YEREL

MHP'LİLER KAHVALTIDA BULUŞTU
İspir'de 19 Mayıs coşkusu doruktaydı
YEREL

İSPİR'DE 19 MAYIS COŞKUSU DORUKTAYDI
Dondurmayı gece tüketin
YEREL

DONDURMAYI GECE TÜKETİN
Erzurum izcileri 19 Mayıs etkinliklerine renk kattı
YEREL

ERZURUM İZCİLERİ 19 MAYIS ETKİNLİKLERİNE RENK KATTI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Oltu'da 19 Mayıs coşkusu
YEREL

OLTU'DA 19 MAYIS COŞKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
Hendek ve barikatlar Tosun ile daha güvenli aşılıyor
İŞ-YAŞAM

HENDEKLER 'TOSUN' İLE AŞILACAK

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Hande Yener'in nişanlısı bakın nereliymiş...