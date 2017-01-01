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Dünyanın en zorlu kısa mesafe koşusu Erzurum'da yapıldı



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ERZURUM (İHA) - Dünyadaki en zorlu koşu yarışlardan biri olarak bilinen Red Bull 400, Erzurum Kayakla Atlama Kuleleri'nde düzenlendi. Bugüne kadar kayakla atlama sporcularına ev sahipliği yapan Kayakla Atlama Kuleleri, bu kez daha ilginç bir etkinliğe sahne oldu ve aşağıdan tepeye tırmanan sporcuları ağırladı. Başta Erzurum olmak üzere İstanbul ve diğer illerden gelen 7'den 70'e her yaştan yaklaşık 400 koşucu parkuru ilk sırada bitirmek için mücadele etti. Kadınlarda birinciliği 6 dakika 18 saniye ile Ece Bakıcı elde ederken, erkeklerde ise 3 dakika 55 saniye ile Ahmet Arslan zaferin sahibi oldu.

Mesafesi kısa ama oldukça zorlayıcı yarışma Erzurum Valiliği ve Erzurum Belediyesi'nin katkılarıyla Erzurum Kayakla Atlama Kuleleri'nde gerçekleşti.

Erkeklerde Ahmet Arslan, kadınlarda ise milli triatlet Ece Bakıcı birinciliğe ulaştı. Dünyanın en zorlu 400 metre koşusu, 37 derecelik eğime karşı atlama kulesine tırmanan sporcuların mücadelesine sahne oldu. 350 sporcunun yer aldığı etkinlikte başta Erzurum, İstanbul ve çevre illerden büyük katılım oldu. 7'den 70'e her yaştan sporcu, kayakla atlama pistinin doğasına karşı gelerek, parkuru tamamlamak için mücadele verdi.

(ERZ-AT-Y)



20.05.2017 17:37:55 TSI

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