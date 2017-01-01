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Ağrı'da turnuvanın şampiyonu Beşiktaş futbol okulu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:38
Ağrı'da turnuvanın şampiyonu Beşiktaş futbol okulu
Ağrı'da turnuvanın şampiyonu Beşiktaş futbol okulu

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'da Beşiktaş futbol kulübünün, İlkokullar ve Ortaokullar kategorisinde düzenlediği futbol turnuvası sona erdi. Her iki kategoride de Ağrı Beşiktaş futbol okulu şampiyon oldu.
Ağrı merkez Fırat mahallesinde bulunan Bayındır Spor Tesislerinde, Ağrı Beşiktaş futbol okulu tarafından düzenlenen turnuvaya 8 ilkokul, 12 Ortaokul olmak üzere toplamda 20 takım katıldı. Oldukça çekişmeli geçen maçlarda minikler okullarını şampiyon yapmak için ter döktü. İlkokullarda özel modern Bilgi Koleji ile finalde karşı karşıya gelen Ağrı Beşiktaş futbol okulu maçtan galip gelerek şampiyon oldu. Ortaokullar kategorisinde ise rakiplerini eleyerek finale yükselen Ağrı Beşiktaş futbol okulu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu futbol takımı karşılaştı. Karşılaşmayı Ağrı Beşiktaş futbol okulu kazanarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
(AG-AT-Y)

20.05.2017 17:38:25 TSI
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