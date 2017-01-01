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Edirne Anadolu Öğretmen Lisesinin son pilav günü etkinliği



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne Anadolu Öğretmen Lisesinde Yetişenler Derneği, son kez düzenlenen pilav günü etkinliğinde buluşma sevincini yaşadılar.

Uzun yıllar Edirne'ye ve ülkenin farklı okullarına öğretmen yetiştiren Anadolu Öğretmen Lisesi, 2014-2015 yılından itibaren Edirne Sosyal Bilimler Lisesi olarak öğrenci yetiştirmeye devam etmesi üzerine bu yıl üzücü bir şekilde son kez pilav günü etkinliğini gerçekleştirdi.

Dernek olarak amaçlarının mezunları bir araya toplayıp çeşitli faaliyetler yapmak olduğunu dile getiren Anadolu Öğretmen Lisesi'nden Yetişenler Derneği Başkanı Bilge Subaşı, "Okulda misafir gibiyiz, yerimiz bile yok. Son mezunlarımıza verdik. Hangi gerekçeyle burada pilav yapabileceğimizi şu anda bilmiyorum. Bu yıl son mezunlarımızı da verdik, burayla hiçbir ilişiğimiz kalmıyor. Tabelamız bile söküldü" dedi.



"Son pilav etkinliğini yapıyoruz"

Edirne Anadolu Öğretmen Lisesinde Yetişenler Derneği Başkanı Subaşı, öğretmen okullarının kapanması nedeniyle bu sene son kez pilav günü etkinliğini yaptıklarını belirterek, "Bu yıl son mezunlarımızı veriyoruz. Öğretmen okullarının kapanması ile birlikte bu yıl üzücü bir şekilde son kez pilav etkinliği yapıyoruz. Bizden sonrakilere de kalabilsin diye okulumuzun eski kamelyasını yeniledik. Güzel bir kamelya yaptık. Yüksel Yeşil İlkokulu'nun yan tarafına adımızı da kullanarak bir çocuk bahçesi yaptık. İnşallah bundan sonra adımız tabelalarda yaşayacak. Umarız ki bu yanlıştan dönülür de yeniden o küçük belleklerde yaşadığımız kadar tekrar hayata döneriz. Bu okulda şu anda misafir gibiyiz. Yerimiz yok. Son mezunları da verdiğimiz için seneye hangi gerekçeyle burada pilav yapabileceğimizi şu anda bilmiyorum. Bu yıl 90 mezunumuzu da verdikten sonra burası ile hiçbir ilişiğimiz kalmıyor. Tabelamız bile söküldü. Bizim bu okulda çok fazla anımız var. Ağlayan çeşmelerde, koridorlarda, yatakhanelerde o kadar çok anımız var ki biz bu etkinliği başka bir yerde de yapabiliriz ama buradaki anlamı bulamayız. Hala aramızda ağlayan çeşmede gözyaşı döken 52 mezunları var. İstiyoruz ki bu okulda bu anıları her zaman yaşayabilelim" dedi.

Okul bahçesinde eski arkadaşları ile buluşmanın son kez sevincini yaşayan mezunlar bol bol sohbet ettiler.

(AC-Y)



20.05.2017 18:13:31 TSI

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