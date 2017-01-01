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Başkan Albayrak, cenaze törenlerinde acılı aileleri yalnız bırakmıyor

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 21:16
Başkan Albayrak, cenaze törenlerinde acılı aileleri yalnız bırakmıyor
Başkan Albayrak, cenaze törenlerinde acılı aileleri yalnız bırakmıyor

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi eski üyesi Şenyıl Korol ve Ferhat Terzioğlu'nun cenaze törenlerine katıldı.
Kumbağ Camisinde kılınan cenaze namazına katılan Başkan Albayrak, Cumhuriyet Halk Partisi eski üyesi Şenyıl Korol'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine de başsağlığı dileklerinde bulundu. Süleymanpaşa ilçesinin Hürriyet Mahallesindeki Osmanlı Camisinde kılınan cenaze namazına da katılan Başkan Kadir Albayrak, hayatını kaybeden Terzioğlu'na da Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
(HLD-MEF-Y)

20.05.2017 21:16:23 TSI
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