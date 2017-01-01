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Girit mutfağı Kuşadası'nda tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi ile Giritliler Dostluk ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 8'inci Uluslararası Giritliler Festivali kapsamında düzenlenen Girit Yemekleri ve Dansları Atölyesi Güvercinada'da gerçekleşti.

Girit yemeklerinin ve danslarının tanıtımının yapıldığı etkinliğe Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve eşi Nil Kayalı ile belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte Yunanistan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen Giritliler hem Giritçe şarkılar söylediler hem de mübadele döneminde yaşanan göç hikayelerini katılımcılarla paylaştılar. Girit mutfağının lezzetli yemeklerinden Şevketi Bostan, Hohlus ve yoğurtlu et yemeklerinin ikram edildiği programda Girit'ten gelen sanatçılar tarafından seslendirilen Giritçe şarkılar ve sergilenen Girit dansları gösterisi büyük bir beğeni ile karşılandı.

Girit kültürünün Kuşadası'nın markalarından olacağını belirten Giritliler Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yunus Çengel "Festivalimiz her yıl daha da büyüyor. Bu büyümede Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın desteklerini görmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Kuşadası'nın markalarından biri Girit kültürü olacaktır ve bunun çalışmasını Kuşadası Belediyesi ile birlikte gerçekleştiriyoruz" dedi.

Çengel'in ardından konuşan Başkan Kayalı "Barışın temininde en önemli şey kültürel ilişkilerdir. Bu da ancak tanışarak ve kaynaşarak gerçekleşir. Bu kadar farklı kültüre ev sahipliği yapan Kuşadası, bugüne kadar hiç bir olumsuzlukla anılmadı. Bu da Kuşadası'nda insanların bir arada yaşama kültürünün oluştuğunu gösteriyor. Yunus kardeşimiz 8 yıldır bu festivalleri organize ediyor. Biz ise Belediye olarak 3 yıldır ciddi bir destek vermeye çalışıyoruz. Girit'ten ve Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum" dedi.

(ZH-MB-Y)



20.05.2017 23:04:38 TSI

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