Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bandırma'nın Edincik Mahallesinde yapımı süren köprülü kavşak inşaatında, 16 AE 916 plakalı araç, sürücüsü Hüseyin Ermek'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle inşaat sahasındaki çukura düştü. Kazaya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Ekipler kaza yapan aracın sürücüsü Hüseyin Ermek'i 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Ermek ambulansla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
(ÖZ-Y)
20.05.2017 23:56:47 TSI
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