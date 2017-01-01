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Fenerbahçe-Olympiakos maçı dev ekranda izlenecek

21 Mayıs 2017 Pazar, 00:31
Fenerbahçe-Olympiakos maçı dev ekranda izlenecek
Fenerbahçe-Olympiakos maçı dev ekranda izlenecek

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Belediyesi, Fenerbahçe'nin Euroleague final maçında karşılaşacağı Olympiakos maçını dev ekrandan yayınlanacak.
Fenerbahçe-Olympiakos Final Four Final Maçı, eski kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi karşısındaki alanda kurulacak olan dev ekranda izlenebilecek. Sosyal paylaşım sitesi hesabından mesaj yazan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere tüm hemşehrilerimizi eski doğum hastanesi meydanında dev ekranda final maçını izlemeye davet ediyorum" dedi.
(NA-FT)

21.05.2017 00:31:54 TSI
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