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Ağrı'da liseler arası 'yetenek benim' skeç yarışması



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İl geneli liseler arası 'yetenek benim' skeç yarışması sona erdi. Yarışmada Ağrı Spor Lisesi birinci oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1 Mart'ta başlayan ve 18 Mayıs'ta sona eren, tiyatroyu Liseler düzeyinde öğrencilere sevdirip yaygınlaştırmak, öğrencilerin sanat düzeyi ve bilinçlerinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla Liseler arası 'yetenek benim' skeç yarışması il geneli büyük finali finali yapıldı. Yarışmaya 7 ilçe ve merkezden 61 Lise katıldı. Eleme usulü olarak gerçekleşen yarışmada büyük finale, Ağrı Spor Lisesi, Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi ve Ağrı Dağı Anadolu Lisesi büyük finale kaldı. İlçelerdeki elemeler sonucunda ise il merkezinde yapılan 7 ilçe birincileri arasına Patnos Adnan Menderes Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Tutak Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi ve Eleşkirt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi büyük finale yükseldi. Yarışmalar sonucunda Ağrı Spor Lisesi birinci, Patnos Adnan Menderes Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ise 2. oldu. Birinci olan okula 800, 2. olan okula 500 lira para ödülü verildi. Ayrıca yarışmaya katılan okullara jüri tarafından plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

(AG-AA-Y)



21.05.2017 09:21:08 TSI

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