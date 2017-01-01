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Karadeniz değil Sarıcakaya



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Sarıcakaya'da yüksek kesimlerde çekilen fotoğraflardaki doğa manzaraları, Karadeniz bitki örtüsüne benzerliği ile dikkat çekiyor.

Mikro klima iklimi ile Eskişehir'in doğayla bütünleşen ilçesi Sarıcakaya'da, yüksek kesimlerden çekilen fotoğraflar şaşırttı. Karadeniz'de görülen yeşilin her tonu, Sarıcakaya'da da ortaya çıktı. Özellikle ilçenin ormanlık alanları, Karadeniz illerindeki bitki örtüsüne benziyor. Öyle ki bu manzaraları gören vatandaşlar, kendisini Karadeniz'de hissedebilir.

(MSY-



21.05.2017 10:26:31 TSI

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