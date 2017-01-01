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Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 'engelli dostu' ilan edildi



(Fotoğraflı)



Nuri Pir

ADANA (İHA) - Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, engellilere yönelik donatıları nedeniyle Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından 'engelli dostu hastane' ilan edildi.

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde düzenlenen törende Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak ile Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya tarafından Başhekim Dt. Nilay Fevziye Medeni ve Adana Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İbrahim Ethem Özsoy'a 'engelli dostu hastane' plaketi verildi.

İşaret dili eğitimini tamamlayan 31 sağlık personeline de sertifikalarının verildiği törende konuşan Op. Dr. İbrahim Ethem Özsoy, tüm sağlık tesislerini engelsiz hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Özsoy, "İçinde bulunduğumuz bu hizmet binasında, hizmete girdiği günden bu yana 1 ameliyathane ve 2 ameliyat odasında toplam 439 engelli vatandaşımıza genel anestezi uygulanarak gerekli diş tedavileri yapılmıştır. Bu konuda sadece ilimize değil çevre illerimize de hizmet vermekteyiz. Bu hizmet binamızda engelli bireylere yönelik, yardım kulesi, rampası, danışma bankosu, hissedilebilir yüzey, asansörü, tuvaletler, poliklinik odası, kabartma haritası, Braille alfabesi ile uyarılar (asansörde, haritada vb), acil çağrı butonları, banyosu ve tuvaleti içinde bulunan hasta odası çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan tüm bu hizmetleri korumak ve daha da üzerine koyarak yeni hizmetler yapmak Adana'ya olan borcumuzdur, sağlık tesislerimize müracaat eden her bir vatandaşımıza karşı görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Karaisalı Devlet Hastanesi ile Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin ardından engelli dostu ilan edilen 3'üncü hastane oldu.

(NPR-Y)



21.05.2017 11:42:20 TSI

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