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Odunpazarı'na yeni sergi salonu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi sanat alanında gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Vişnelik Mahallesi'ndeki Çağdaş Sanatlar Galerisi ardından Eskişehir'e bir sanat galerisi daha kazandırdı. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nin arkasında bulunan daha önceden bowling salonu olarak kullanılan alanı Çağdaş Sanatlar Galerisi adıyla modern bir sanat galerisine çevirdi. Çağdaş Sanatlar Galerisinde, Salvador Dali/Zodyak-Pantagruel ve Hanefi Yater'in Ahval adlı sergisi gibi 2 dev sergiye imza atan Odunpazarı Belediyesi, şimdi de Alaaddin Park içindeki kafeyi sergi salonuna dönüştürdü. Bin 900 metrekare alanda bulunan Alaaddin Park'taki 304 metrekarelik kafe, sergi salonu olarak kullanılmaya başlandı. Alaaddin Park'ta bulunan sergi salonu içerisinde şuanda özel bir okulun sergisi bulunuyor.

Sergi salonuna kısa sürede birçok sivil toplum kuruluşu ve okullardan sergi açmak için bir talep olduğunu ifade eden Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, Eskişehir'e yeni bir sergi salonu kazandırdıkları için mutlu oldukları dile getirdiler.

(MK-



21.05.2017 11:44:46 TSI

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