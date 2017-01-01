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Burhaniye MHP'de Murat Kurt ilçe başkanı oldu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Burhaniye İlçe Teşkilatının Hıdırellez Parkında yapılan genel kurulunda Murat Kurt MHP'nin yeni ilçe başkanı seçildi. İki adayın yarıştığı seçimde oy kullanan 205 delegeden 117'sinin oyunu alan Murat Kurt başkan seçilirken, rakibi Fatih Akduran'da 88 oy aldı.

Hıdırellez Kafe'de yapılan genel kurula partililer yoğun ilgi gösterirken, kadın üyelerin çokluğu dikkat çekti. Öğle saatlerinde kulisler ile başlayan kongre çalışmaları Divan heyetinin seçimi ile devam etti. Divan başkanlığına Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç başkanlık ederken yazman ve yardımcılıklarına ise Havran İlçe Başkanı Ömer Acar, 6 Eylül İlçe Başkanı Osman Dereli ve Edremit İlçe Başkanı Mehmet Kabakçı seçildi. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. İlçe başkanı Ömer Taşdelen birlik ve beraberlik mesajları verirken konuşmasında şunları söyledi. "Değerli dava arkadaşlarım Türk İslam Ülkücüleri, teşkilatımız adına bir bayrak yarışı olan ilçe teşkilatı kongremize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin emri ve il başkanı yardımcısı Suat Par'ın takdiri ile göreve geldiğimiz günden bugüne, Lider Doktrin Teşkilatı inisiyatifini bizlerle paylaşan tüm yönetimime teşekkürü bir borç biliyorum. Hepimizin şahitlik ettiği üzere ülkemiz ve teşkilat bünyemiz bir dizi dalgalanmaları atlatarak bu günlere geldi. Bu süreçte teşkilâtlarımız içten içe yıkılmaya çalışıldı. Top sahalarında, kapitalist otel lobilerinde bir takım tertipler ile Teşkilatlarımızda huzursuzluk yaratanlar, her defasında karşılarında daha da güçlenen yönetimleri gördüler." dedi.

Konuşmanın ardından seçimlere geçildi. Seçimlerde, 395 delegeden 205'i oy kullanırken, 117 oy alan Murat Kurt başkan seçildi. Rakibi Fatih Akduran ise 88 oyda kaldı. Murat Kurt başkanlığındaki yönetim şu isimlerden oluştu. İsmail Şakar, Mehmet Kurt, Mine Akçay, Halil Türk, Mehmet Poyraz, Güray Kavas, Erhan Duman, Metin Çetin, Mustafa Dağlı, Ali Ekşi, Ezer Bilir, Bünyamin Cüce, Burhan Bayraktar, Erhan Dönmez, İrfan Çalışkan, Metin Özenç, Faik Canbaz ve Birkan Aydeniz. İl Delegeleri ise, Ömer Taşdelen, Murat Kurt, İsmail Şakar, Haluk Korkmaz, Ali Yaramış, Ezer Bilir, Savaş Hızal, Mustafa Karakulak, İsmail İşlek, Sertaç Ağa, Hakan Türkyılmaz, Serkan Küçükkahraman, Şafak Kaça, Ferdi Ersöz, Hüsnü Caner, Muhammed Karagüzel, Ali Zeybek, Mutlu Alan, Salih Miyaç, Orhan Sungur, Kenan korkmaz, Özgür Yigit, Özkan Kurt ve Aydın Altıntaş'dan oluştu. MHP'nin yeni İlçe Başkanı olan Murat Kurt, kongreye katılan konuklara teşekkür etti.

(FT)



21.05.2017 12:11:31 TSI

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