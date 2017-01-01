YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Su yılanı avını yerken görüntülendi

Su yılanı avını yerken görüntülendi



(Fotoğraflı)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir su yılanının bataklıkta kurbağayı yemeye çalışması görüntülendi.

İlçeye bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki bataklık alanda bir su yılanının, kurbağayı yemeye çalışması vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, su yılanının insanlar için tehlikeli olmadığını ve zehirsiz olduğunu belirtti. Türkoğlu, "Rahatsız edilince hızla hareket edip gözden kaybolurlar. Tehlike hissettiklerinde pis kokulu gaz çıkarırlar ve ağızlarını açarak ölü taklidi yaparlar. Orman içi su kenarları, Bataklık ve çayırlık arazilerde yaşarlar. Kurbağa semender birçok türü bulunan nemli ve karanlık yerlerde barınan yavaş hareket eden ve boyu 25 cm bulabiliyor. Uzun gövdeli dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleyi andıran hayvan avını öldürmeden yutar. Yarı Sucul olduklarından gündüzleri avlanırlar.Yumurtalarını ilkbahar sonlarında gübre yığınlarının veya başka çöplerin arasına bırakır. Sayısı on beş ile kırk arasında değişen bu yumurtalara çürüyen odunların, harap duvarların veya ılık ve nemli bitkisel maddelerin içinde rastlanır. Her bir yumurta güvercin yumurtası iriliğindedir. Yumurtaların elastiki ve beyazımsı kabukları, dünyaya çıktıktan sonra dahi yavruların sırtına yapışır kalır. Yavrular genellikle sonbaharda yumurtadan çıkarlar. Kuluçka devresi esnasında yumurtalar çevreden nemçeker ve embriyon geliştikçe büyürler. Besin zincirinin birer halkası olan bu canlılar arasındaki ilişki biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengeye güzel bir örnek teşkil eder" dedi.

(ET-AA-Y)



21.05.2017 12:45:55 TSI

NNNN

