Çan belediyesinden gençlik konseri

Sevdanur Şahin

ÇANAKKALE (İHA) - Çan Belediyesi Tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Çan Belediyesi Otobüs Terminali'nde Fettah Can konseri düzenledi.

Çan'lı vatandaşların yanı sıra çevre ilçelerden birçok vatandaşında katılım gösterdiği Fettah Can konserine gençlerin ilgisi büyük oldu. Sahneyi ilk olarak Türk Pop dünyasına hızlı bir giriş yapan ve emin adımlarla yoluna devam eden Ozan Pehlivan aldı. Pehlivan söylemiş olduğu birbirinden güzel şarkılarla ve oynadığı roman havası ile geceye katılanları hem eğlendirdi, hem de gönüllerini fethetti. Genç yıldız Ozan Pehlivan konserinin ardından Çan Belediyesine ve Belediye Başkanı Dr.Abdurrahman Kuzu'ya teşekkür ederken, Ak Parti İlçe Başkanı Murat Okan genç yıldıza çiçek takdim etti.

Ozan Pehlivanın sahnesinin ardından Fettah Can sahne aldı. Sahneye çıkmasının ardından büyük bir sevgi seli ile karşılaşan Fettah Can ilk şarkısının ardından geceyi organize eden Çan Belediyesine ve Belediye Başkanı Dr.Abdurrahman Kuzuya çok teşekkür ederken, Başkan Kuzu Fettah Can'a çiçek takdim etti. 2011 Yılında 'Sana Affetmek Yakışır' ve 'Boş Bardak' adlı şarkısı ile ses getiren ve gönülleri fetheden Fettah Can 2012'de Aklımda Kalanlar albümü ile müzik piyasasındaki kariyerine devam etti. Bu albüm özellikle daha önce Işın Karaca'nın seslendirdiği 'Mandalinalar' şarkısı ile beğeni kazandı.

21.05.2017 13:06:12 TSI

