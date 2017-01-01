leyna Tilki, Sultanhisarlılara dert yandı

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Aleyna Tilki, Sultanhisarlılara dert yandı

- Nysa güzeli yavru vatandan çıktı



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Sultanhisar İlçesinde bu yıl 48.'si düzenlenen Uluslararası Sultanhisar-Atça Nysa, Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali'nin beşinci gününde düzenlenen etkinlikler kapsamında yapılan Nysa Zerafet Güzeli Yarışmasında yavru vatan KKTC'den yarışmaya katılan 15 yaşındaki Dilara Bağlan festivalin Zerafet Güzeli seçildi.



Geçtiğimiz Salı günü başlayan ve hafta sonuna kadar devam edecek olan festivalin Sultanhisar Cumhuriyet Meydanında cumartesi günü düzenlenen etkinlikler kapsamında Yerli ve Yabancı Halkoyunları gösterilerinin ardından Nysa Zarafet Güzeli yarışması yapıldı. Heyecanla beklenen 48. Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa, Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali Nysa Zerafet Güzeli yarışmasına Sultanhisar ve İzmir'den katılan yarışmacıların yanı sıra festivale konuk olarak katılan Ukrayna ve KKTC Halk Dansları Ekip üyelerinden yarışmacılar katıldı. İlk kez Türkiye'ye gelen ve katıldığı yarışmada Nysa Zerafet Güzeli seçilen KKTC'li 15 yaşındaki Dilara Bağlan, jürinin kararını açıklamasının ardından sevinç gözyaşı döktü. Festivalin zerafet güzeli seçildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Dilara Bağlan, "Çok sevinçliyim. Türkiye'ye ilk kez geldim. Sultanhisar ve Atça insanlarını çok sevdim. Burası çok güzel. Çilek yemeye doyamadım. Gerçekten çok güzel bir meyve. Burada olmaktan ve yarışmada kraliçe seçilmekten dolayı çok sevinçliyim" dedi.



Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya başta olmak üzere ilçe protokol üyeleri ve eşlerinin de izlediği yarışmada Sultanhisar'dan katılan Esra Ayak ikinciliği, üçüncülüğü ise KKTC'den katılan Ayşe Konut elde etti. Yarışmada ilk üç dereceye giren güzellere para ve altın ödülleri verildi. En güzel poz ödülü Sultanhisarlı Harika Poyraz'a ve sempati ödülü de KKTC'den Aslı Köse'ye verildi. 7 jüri üyesi yarışmaya katılan 8 güzeli, konuşma-diksiyon, yüz güzelliği, yürüyüş rahatlığı ve fiziki görünüş kriterlerinde değerlendirme yaptı.



Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği halk konseri ise büyük coşkuyla gerçekleşti. Tarık Mengüç ve Aleyna Tilki'nin sahne aldığı halk konseri festivale renk katarken özellikle Tarık Mengüç'ün sahne şovları ve halk arasındaki diyalogları konseri izlemeye gelenlerden ve protokol üyelerinden tam not aldı.

Aleyna Tilki, Sultanhisarlılara dert yandı

Son günlerde sosyal medyada paylaştığı yazılar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Aleyna Tilki, Sultanhisarlılara dert yandı. Kendisini yanlış anladıklarını ifade eden genç sanatçı, gece boyunca seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle Sultanhisar başta olmak üzere çevre ilçe ve illerden kendisini izlemeye gelenlere muhteşem bir konser verdi. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı halk konseri geç saatlere kadar sürdü.

(AS-MB-Y)



21.05.2017 13:34:14 TSI

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