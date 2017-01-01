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Giresun Gazeteciler Derneği kongresi yapıldı



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GİRESUN (İHA) - Giresun Gazeteciler Derneği Olağan Genel kurulu yapıldı ve Bekir Bayram 4'üncü defa güven tazeledi.

Giresun Gazeteciler Derneğinde gerçekleştirilen kongrede tek liste ile seçime gidildi. Kongrenin Divan Başkanlığını Tahsin Devrişoğlu, Başkan Yardımcılığını Yalçın Korkmaz, Katip üyeliğini ise Ümit Caniklioğlu yaptı. Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram yaptığı konuşmada, geçmiş dönemlere göre önemli faaliyetler gerçekleştirildiğini ifade ederek " Türk Medyasında Haber Takibi" konulu AB projesi başarılı bir şekilde sona erdi. Bu projenin ardından Gerçek Olan Tek Bir Yarış Vardır; İnsanlık Yarışı" konulu projemiz ise devam etmektedir. Türkiye ve uluslararası alanda derneğimize prestij kazandıran bu projeler kapsamında mesleki anlamda onlarca konferanslar düzenlenmiş ve düzenlenmeye devam edecektir. Bununla birlikte bir çok eksiğimizin de bulunduğunu kabul ediyoruz. Bu eksiklerimizi de gidermek için yeni yönetimle birlikte çalışacağız." dedi.

Kongreye katılanlar arasında yer alan Giresun Esnaf ve Sanatkarları Birliği Başkanı Ali Kara ise basının yapıcı eleştiri görevini yerine getirmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Birlik Başkanı Kara, " Basın yapıcı eleştiri görevini en iyi şekilde yerine getirmesi gerekiyor. İlimizin demiryolu, liman, güney çevre yolu, gibi birçok sorunları ve bekleyen projeleri vardır. Bu projelerin basın takipçisi olmalıdır. Bu konuda basın ne kadar etkin rol oynarsa hizmetler de o kadar hız kazanır" diye konuştu.

Kongrede Giresun Basın Camiasına en uzun süre emek veren gazetecilerden Ersen Konal'a ise plaket verildi. Konuşmaların ardından yapılan seçimde yeni yönetim Bekir Bayram, Suna Akbaş, Namık Baltaoğlu, Kamil İşcan ve İsmet Küçükbayrak isimlerinden oluştu.

(AB-EK-Y)



21.05.2017 13:56:50 TSI

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