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MHP Olağan kongresi yapıldı



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NİĞDE (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Niğde 12. Olağan kongresinde mevcut başkan Ali Güngör güven tazeledi.

MHP Niğde İl Teşkilatı 12. Olağan Kongresi Niğde Belediyesi Hüdavend Hatun Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut Başkan Ali Güngör tekrar MHP Niğde İl Başkanlığına seçildi.

Kongrede konuşan MHP İl Başkanı Ali Güngör: "Zor günler geçiriyoruz. Ülkücü hareket tarihinin en vahşi en acımasız en korkunç şekilde kıskaca alınmak istenmiştir. Ama bizler omuz omuza vererek bunların hepsini aştık. Akın akın saldırdılar yalanları iftiraların, adam satmaların bin türlüsünü gösterdi bize zaman. Tecrübelerimize tecrübe kattık. Haklı olanlar nihayetinde hep kazanmıştır. Bugün 41 ilimizde ve Niğde teşkilatımızda olduğu gibi 12. Olağan kongremiz vardır. Bu sebeple aldığımız destek ile yüzümüzün akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Gerçekleştirmiş olduğumuz kongrelerimizin ülkemize ve ilimizi hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Genel kurulda divan Kurulu Üyeleri, MHP MYK Üyesi Başbuğ Pınarbaşı, MHP Bor İlçe Başkanı Ahmet Ermiş, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Alaattin Sonat, MHP İl Genel Meclis Üyesi Mahide Yaramış genel kurulu yönetti.

İl Başkanı Ali Güngör'ün Yönetim Kurulu asil üyeleri ise şu şekilde: Mehmet Çetiz, Nihat Ayhan, Tahir Mısırcı, Hakan Algar, Ahmet Çelik, Ramazan Cullaz, Metin Meral, Berkay Yazır, Ahmet İlhan, Muharrem Çalkandere, Nazmi Konuş, Hakan Bayri, Mehmet Kirazcı, Köksal Kılıç, Seyfettin Yıldız, Cumhur Elbaş, Berat Balaban, Müfit Çağdaş Sayındı, Halil İbrahim Ak, Ahmet Üçler.

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri; Avni Kurtuluş, Kazım Süneçli, Ömer Eryiğit, Kenan Söyer, Mehmet Ali Arıdil, İhsan Uzunay, Kürşat Türkmen. Üst Kurul Asil Üyeleri; Ali Güngör, Ahmet Ermiş, Süleyman Sami Peker, Mehmet Çetiz, Avni Kurtuluş, Naci Argun, Fatma Çölbeyi.

(YE-AÖ-Y)



21.05.2017 14:00:52 TSI

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