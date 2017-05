YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri Tabip Odası Vefa Gecesi düzenliyor

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, sağlık hizmetlerine 30 yıl ve üzeri emeği geçen hekimlere vefa gecesi düzenleyeceklerini açıkladı.

Hekimliğin oldukça zor ama bir o kadar da kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hüseyin Per, " İnsanların sağlığına kavuşmasına vesile olmak, onlara gece gündüz, belki de en zor şartlar altında hizmet etmek gerçekten herkesin yapabileceği bir iş değil. Bu konuda cefakârca hizmet eden ve ömrünü buna adayan hekimlerimizi unutmadığımızı göstermek onlara bir vefa örneği sergilemek için Kayseri Tabip Odası Yönetimindeki arkadaşlarımızla bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezinde 23 Mayıs 2017 Salı Günü saat 18.00'da yapacağımız vefa gecemize tüm sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Başkan Hüseyin Per, vefa gecesinde ayrıca Kayseri Tabip Odası Türk Sanat Müziği Şükran Konseri de verileceğini kaydetti.

