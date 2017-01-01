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Vali Demirtaş, muhtarları dinledi

21 Mayıs 2017 Pazar, 14:31
Vali Demirtaş, muhtarları dinledi
Vali Demirtaş, muhtarları dinledi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Tüm Muhtarlar Derneği ve Türkiye Muhtarlar Derneği Adana Şube'ni ziyaret etti.
İlk olarak Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde bulunan Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ata Ürün ve dernek üyesi muhtarları ziyaret eden Vali Mahmut Demirtaş, yapılan çalışmalar, mahallenin sorunları ve vatandaşların talep ve beklentileri dinledi.
Kayalıbağ Mahallesi Muhtarı Ata Ürün'den, mahallenin durumu hakkında ayrıntılı bilgi alan Vali Demirtaş, Adana'nın en eski mahallelerinden olan ve tarihi Tepebağ Evleri'nin yanı sıra bir çok tarihi yapıya ev sahipliği yapan Kayalıbağ Mahallesi'nin tarihi yapısının korunarak, kentin simge bir turizm merkezi olması için çaba gösterdiklerini söyledi.
Mahalle Muhtarı Ata Ürün ve muhtarlık görevlileri ile vatandaşların dile getirdikleri sıkıntıların takipçisi olacağını, muhtar ve vatandaş ziyaretlerini sıkça gerçekleştirmeye devam edeceğini ifade eden Vali Demirtaş, ziyareti vesilesiyle devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesi gören tüm muhtar camiasına teşekkür etti.
Vali Mahmut Demirtaş, daha sonra Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan Türkiye Muhtarlar Derneği Adana Şube Başkanı Muhtar Kamil Sakar ve dernek üyesi muhtarlarla bir araya geldi.
Akdeniz Mahallesi Muhtarı Kamil Sakar'dan mahallenin genel durumu ve sorunları hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, eksikliklerin giderilmesi noktasında ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.
Muhtar Kamil Sakar ve muhtarlık görevlileri, Vali Mahmut Demirtaş'a sıkça gerçekleştirdiği ziyaretlerinden ve sorunların çözümlenmesi yolunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.
Vali Mahmut Demirtaş'ın muhtarları ziyaretinde Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel ve Seyhan İlçe Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu da, hazır bulundu.
(ADN-Y)

21.05.2017 14:31:24 TSI
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