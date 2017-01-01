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Burhaniyeli çiftçilere 2 milyon lira hibe desteği



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, dört yatırımcıya TKDK 'dan yaklaşık 2 milyon lira geri ödemesiz hibe desteği verileceği açıklandı. Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Balıkesir İl Koordinatörlüğü , IPARD 2. Etabının 1. Çağrı döneminde destek vereceği projeleri 30 Mart tarihinde açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde TKDK Balıkesir İl koordinatörlüğünce, Balıkesir Altın Otel'de organize edilen sözleşme imzalama töreni, TKDK İl Koordinatörü Mehmet Zahit Döğdü, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula ve il protokolü ile destek almaya hak kazanan yatırımcıların katılımıyla gerçekleştirildi. Balıkesir genelinde hibe desteği için başvuran yaklaşık 160 projeden 21 tanesinin desteklenmeye hak kazandığı bilgisi verilirken, IPARD 2.Etap 1. Çağrı döneminde, Balıkesir ili için toplam 21 projeye yaklaşık 10 milyon lira hibe desteği verileceği belirtildi. Hibe desteği tutarının 2 milyon lirasının da Burhaniye'de yatırım yapacak dört projeye ayrıldığı açıklandı. TKDK 'dan hibe desteği almaya hak kazanan ve Burhaniye 'ye yatırım yapacak 4 yatırımcının; 2 tanesinin Arıcılık konusunda, 1 adetinin Yenilenebilir Enerji yatırımlarından olan Güneş Enerjisi paneli ile Elektrik üretimi, 1 adetinin de Zeytinyağı Üretim Tesisi Kapasite artışı ve modernizasyon konularında olduğu öğrenildi. Konu hakkında açıklama yapan Proje ve Yatırım Uzmanı Belediye Meclis Üyesi İsmail Çancı" Yeni iş kurmak, işini geliştirmek veya işini modernleştirmek isteyen çiftçilerimizin, yatırımcıların ve müteşebbislerin AB standartlarındaki yatırımlarının Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumunca %70'e varan hibe destekleri ile teşvik edilmektedir. Bu tip desteklerin İlimiz ve Ülkemiz ekonomisi için çok önemli olduğu bilinmektedir. Bölge istihdamını tetikleyen bu tip teşviklere çiftçilerimizce ve müteşebbislerce ulaşımın kolaylaştırılması için yerel otoritelerin de katkı sağlaması gerekmektedir. Yapılacak yatırımların hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Burhaniye den hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcıların isimleri ise şöyle; Uğur Özdemir - Zeytinyağı Üretimi (Şahinler) , Cüneyt Yüksel- Güneş Enerjisi Üretimi (Karadere) , Hasan Yılancıoğlu, Selma Güven- Arıcılık(Kırtık)

(FT)



21.05.2017 14:38:07 TSI

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