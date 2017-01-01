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Minik öğrenciler emekli öğretmenlerle kitap okudu

21 Mayıs 2017 Pazar, 14:39
Minik öğrenciler emekli öğretmenlerle kitap okudu
Minik öğrenciler emekli öğretmenlerle kitap okudu

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Atatürk İlkokulu Müdür Mustafa Karaman'ın öncülüğünde öğretmen ve idarecileriyle anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Bengi Projesi kapsamında hazırlanan ´Minik Kalpler Kitaptan Kanatlarla Eğitimin Çınarlarıyla Buluşuyor' projesi kapsamında; Ayvalık Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte okulun birinci sınıf öğrencileri, ilçenin öğretmen camiasının duayenleri emekli öğretmenlerle bir araya gelerek onlarla birlikte kitap okudular.
Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'nın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sercan Ünlü ve Gazi Ortaokulu Müdürü Serkan İnce de hazır bulundu.
Minik öğrenciler, yanlarında oturdukları emekli öğretmenlere okumayı öğrendiklerini, onlara kitap okuyarak gösterdiler
Atatürk İlkokulu'nun birinci sınıf öğrencileri; Ayvalık'ta yaşayan bugünün yetişkinlerince 'unutulmaz' olarak nitelendirdikleri emekli öğretmenlere okumanın önemini anlatan şiirlerini de seslendirdikleri okuma etkinliğinde konuşan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, emekli öğretmenlerin eski anılarını tazeleyen, geleceğin mimarlarıyla geçmişin mimarlarını buluşturan bu projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilere başarılar diledi.
Atatürk İlkokulu 1/C sınıf öğretmeni Nisa Torun ve ´Minik Kalpler Kitaptan Kanatlarla Eğitimin Çınarlarıyla Buluşuyor´ projesinin mimarı olarak nitelendirdiği eşi Ayvalık Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Murat Torun, Kaymakam Nazlı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır'a; BENGİ projesi kapsamında hazırlanan Kitaptan Kanatlar projesi süresince okullarındaki katıldıkları okuma etkinliklerindeki fotoğraflardan oluşturdukları kolaj çalışmalarını hediye etmeyi de ihmal etmedi.
(SS)

21.05.2017 14:39:28 TSI
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