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Şahinbey Belediyesi alıcı ile satıcıyı köy pazarında buluşturuyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, köy pazarını gezerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve Güneykent Mahallesinde hizmete sunulan Köy Pazarını gezen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, üretici ile tüketicinin buluştuğu Köy Pazarı'na tüm Gazianteplileri davet etti.

"Üretici ve tüketicinin buluştuğu bir mekan''

Pazarda köylülerin ürettikleri ürünleri aracı kullanmadan doğrudan halka satışa sunma imkanı bulduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Güneykent Mahallemizde açmış olduğumuz Köy Pazarında çiftçi vatandaşlarımız hiçbir ücret ödemeden kendi ürettiği ürünleri satışa sunabiliyorlar. Yılın 12 ayı köylülerimiz kendi ürettikleri sebze, meyve ve süt ürünlerini vatandaşa direk olarak kendileri satabiliyorlar. Ayrıca Köy Pazarımız'da Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Marmara Bölgesi, Doğu Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu yörelerinin ürünlerinin de satışını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız hangi bölgenin ürününü tatmak istiyorsa o bölgenin insanları, kendi bölgelerinin ürünlerini buradan alabiliyorlar. Aynı zamanda Pazarımızın içerisinde Yetim Koordinasyon Merkezindeki annelerimizin, kendi el ürünlerinin satışını burada gerçekleştirip onlara katkı sağlıyoruz. Sosyal Tesislerimizde kursa gelen hanım kardeşlerimizin dikiş, nakış ve evlerinde yaptıkları yemeklerin de satışını burada gerçekleştiriyoruz. Burası halkın, köylünün, kendi ürettiği ürünleri herhangi bir ücret ödemeden, hazır tezgahlarımızda satışını yapabileceği bir mekân " dedi.

(OE-Y)



21.05.2017 15:09:36 TSI

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