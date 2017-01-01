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Denizli'de Barış Manço'nun unutulmaz eserleri ile konser verildi



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediyesi "7 den 70'e Barış Manço Şarkıları ve Gençlik Konseri" düzenledi. Konserde Barış Manço hayranları bir araya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi "7 den 70'e Barış Manço Şarkıları ve Gençlik Konseri" düzenledi. Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konsere, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Barış Manço hayranlarının bir araya geldiği konserde sahne alan Grup Anadolu solisti Mehmet Bacaklı, Barış Manço'nun unutulmaz eserlerini seslendirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere katılan 7'den 70'e tüm Denizlililer Manço şarkılarına eşlik etti. Konser yaklaşık 2 saat sürdü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, burada yaptığı konuşmada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, sanatçılara ve tüm katılımıclara teşekkür etti.

(İHA-Y)



21.05.2017 15:56:50 TSI

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