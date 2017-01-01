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Haliliye'de bulunan tarihi kuyu temizlendi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Devlerin su işti kab olarak bilinen tarihi Devteşti kuyusu, temizlendi.

Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesinde bulunan tarihi kuyu, çöplüğe dönüşünce harekete geçen Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, zorlu şartlara rağmen kuyuyu temizledi. 2 gün süren çalışmanın ardından kuyu, tekrar güvenlik şartları sağlanarak kontrol altına alındı. Önce yabani otlardan temizlenen kuyuya inen temizlik işçileri tarafından su yüzeyindeki evsel çevresel atıklar temizlenerek, yosunlar toplantı.

Kötü görüntü ve kokusunun giderildiği tarihi Devteşti kuyusunda yapılan temizlik nedeniyle mahalleli Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a teşekkür etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ise tarihi kuyuda kötü görüntünün oluşmaması için vatandaşları, çöp atmamaları konusunda uyardı.

Devlerin su içtiği kap olarak bilinen Devteşti Kuyusu, tarihte içme suyu kaynağı olarak da kullanıldığı belirtiliyor. 2 metre çapında 10 metre yüksekliğinde ki tarihi kuyu koruma altında tutuluyor.

(Şİ-SD-Y)



21.05.2017 16:11:55 TSI

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