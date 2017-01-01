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Kapalı otoparkla Kafeler Caddesindeki parklanmaya çözüm



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediyesi tarafından Kafeler Sokağına yapılan otapark parklanmaya kesin çözüm olacak.

Serdivan Belediyesi'nin 'Her Mahalleye Bir Meydan Projesi' kapsamında Kemalpaşa Mahallesinde hizmete soktuğu ve bölge sakinlerinin yeni buluşma noktası olan mahalle meydanının ardından şimdi de meydanın altındaki kapalı otopark sürücülerin park sorununa çare olacak. Kapalı otopark, özellikle akşam saatlerinde ve hafta sonlarında Kafeler Caddesinde yaşanan trafik yoğunluğunu ve park sorununu ortadan kaldıracak. Kapalı otopark içerisinde, otomatik plaka okuma sistemi ve akıllı yönlendirme işaretlerinin yanı sıra engelli sürücüler için park alanı, WC'ler ve mescit de yer alıyor.

Sabah 09.00 ile gece 01.00 arası kullanabilecek kapalı otoparkta giriş-çıkışlarda herhangi bir aksama olmaması için araç girişleri Karabaş Sokak üzerindeki kapıdan, çıkışlar ise Usta Sokak yönünden yapılacak. Serdivan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada hizmete giren kapalı otoparkın, hizmet sektörünün önemli merkezlerinden biri olan Kafeler Caddesi'ndeki parklanma sorununa çözüm getireceği ve trafik akışını rahatlatacağı belirtildi.

(RŞ-İÇ)



21.05.2017 16:41:46 TSI

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