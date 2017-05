YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi Bursa'da yapılıyor

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi Bursa'da yapılıyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Yüceer

BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi (UÜ), Trakya Üniversitesi ve Makedonya Tetova Devlet Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi başladı.

Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi'nin açılış törenine Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin, Makedonya Tetova Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hajri Ziba, UÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aslı Hockenberger ve Prof. Dr. Mehmet Yüce, Trakya Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Toksöz, bursa protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kongrenin açılış töreninde konuşan UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversite olarak spor alanında hem akademik çalışmalar yürüttüklerini hem de sportif faaliyetlere önemli destekler verdiklerini vurguladı. Spor Bilimleri Fakültesi'nin yeni binasının ve spor salonunun yenilenmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Rektör Yusuf Ulcay, "Farklı branşlardaki üniversite takımlarımızın yanı sıra, öğrencilerimizin sportif faaliyetlere yönelmesi için de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan Bursaspor Kulübü ve Türkiye Futbol Hakemleri Derneği gibi partnerlerimizle üniversitemizdeki akademik birikimi spor alanına taşıyoruz. Spor bilimleri alanının temsilcileri olarak spor kültürünü toplumumuzun tüm kesimlerine yaymak gibi bir sorumluluğumuz var. Spor, bireylerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyor. Spor, günümüz stres ve hastalıklarına karşı koruyucu tıbba yardımcı olma özelliğiyle de öncelikli teşvik alanlarından birisidir" dedi.



"Bursa'da ne varsa balkanlarda da olacak"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Karlık ise yaptığı konuşmasında, Bursa'nın tarih, kültür, tarım ve sanayi kenti olmasının yanı sıra turizm ve spor kenti olması için de adımlar attıklarını söyledi. Belediye olarak okullara, amatör kulüplere ve Bursaspor'a ihtiyaç duyulması halinde her türlü yardımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Karlık, "Sadece Bursa sınırları içerisinde değil, ecdad yadigarı Balkanları da bu hizmet alanına dâhil ettik. Yatırımlarımızı planlarken Bursa'da ne varsa Balkanlarda da o olacak düsturu ile hareket ettik. Balkan ülkeleriyle çok sayıda kardeş belediye anlaşması gerçekleştirdik. Oralarda bizlere ihtiyaç duyulduğu takdirde yardımlarımızı esirgemiyoruz. Desteklerimiz bundan sonra da devam edecektir" diye konuştu.



"İhtiyaç duyulan fair play ruhu Türk kültüründe var"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin de konuşmasında her geçen gün amatör ruhtan gücünü alan sporun değerlerinde bazı kaymaların söz konusu olduğuna işaret etti. Sporun içerisindeki şiddetin kendilerine amatör ruhun daha da fazla desteklenmesi gerektiğini gösterdiğini belirten Şahin, "Bizim medeniyetimize baktığımız zaman sporun içerisindeki tüm rütuelleri görmek mümkündür. Esas fair play ruhu bizim spor tarihimizde vardır. Bu anlamda geçmiş spor kültürümüzü yaşatmanın ne denli önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Spor anlamında küreselleşen dünyada özellikle sporun uluslararası dinamiklerinin daha fazla tartışılması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"9 farklı ülkeden 16 konuk spor bilimlerini anlatacak"

UÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cenk Aydın ise fakülte olarak ilk kez uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını vurguladı. Organizasyonun düzenlenmesinde katkısı olan herkese tek tek teşekkür eden Dekan Cenk Aydın, "Kongremizde pek çok farklı başlık altında 620'ye yakın sözlü ve poster sunumu yapılacaktır. 11 farklı konuda 18 panelistin katılacağı konuşmalar yer alacaktır. 42 devlet üniversitesinden temsilcilerin katılacağı kongremizde 9 ülkeden 16 yabancı konuk ağırlanacak. Geleneksel hale gelen ve katılımcı sayısının her yıl artarak büyüdüğü Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi'nin dördüncüsünde ayrıca 7 farklı panel düzenlenecektir" dedi.

Açılış töreninin sonunda UÜ Spor Bilimleri Fakültesi akademisyen ve öğrencileri katılımcılar için dans ve müzik gösterisi yaptı.

(MA)



21.05.2017 17:00:08 TSI

NNNN