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Başkan Tahmazoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

21 Mayıs 2017 Pazar, 17:17
Başkan Tahmazoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı
Başkan Tahmazoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yayımladığı mesajla 998 gün sonra yeniden AK Parti'nin başına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin 39. Partisi olarak kurulan AK Parti 3. Olağanüstü kongresinde tekrar partinin başına gecen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kutlama mesajı yayımladı. Mesajında hasretin sona erdiğini vurgulayan Tahmazoğlu, ""Yola ilk çıktığımız günden bu yana bizlere liderlik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden partinin başında görmek beni oldukça mutlu etti. Ne mutlu bizlere ki aydınlık Türkiye'nin mimarı, kutlu yürüyüşün lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşıyız. Hasret sona ermiştir. Kurucu Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile kutlu davamızı ilk günkü aşkla ve azimle geleceğe taşımak için çok çalışacağız. Yeni atılım dönemi özgürlük, gelişme ve refah olarak belirlenmiştir. Bizde bu yolda Liderimiz önderliğinde emin adımlarla ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı
(SD-Y)

21.05.2017 17:17:44 TSI
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