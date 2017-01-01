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MABEM'den bilgi şöleni



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM), 'LYS Öncesi Son Tekrar ve Sınav Taktikleri Semineri' düzenledi.

MABEM tarafından düzenlenen, 'LYS Öncesi Son Tekrar ve Sınav Taktikleri Semineri' Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleşti. MABEM Müdür Yardımcısı Cemil Vurucu, "2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren 17 ilçede faaliyet göstermeye başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi, 2015-2016 yılında TEOG'da yüzde 100, YGS-LYS'de yüzde 98 yerleştirme başarısı göstermiştir. 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 17 ilçede 144 derslikte 300'ün üzerinde öğretmen kadromuz ile 2 bin 366 TEOG, 5 bin 104 YGS-LYS olmak üzere toplamda 7 bin 470 öğrenciye hizmet vermektedir" dedi.

Seminer hakkında bilgiler veren Vurucu, LYS öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen seminerin panel havasında geçtiğini belirterek, 'Sınav Taktikleri ve Motivasyon Semineri'nde; LYS öncesi gerek konu tekrarı, gerek soru çözümlerindeki ipuçları üzerinde ve sınav zamanını etkin kullanma gibi konularda öğrenciler bilgilendirildi. Panel havasında geçen bu çalışmada alanında uzman öğretmenlerin verdiği bilgiler ve sınav taktikleri öğrencilere sınavda önemli faydalar sağlayacaktır" dedi. Seminerin Salihli ilçesinde de gerçekleştiği belirtildi.

Seminere MABEM Müdürü Abdülkadir Çam, MABEM Müdür Yardımcısı Cemil Vurucu, uzman öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

(AY-Y)



21.05.2017 17:26:30 TSI

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