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En güzel Osmanlı Çileği'ne ödül verildi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında En güzel Osmanlı Çileği, En Güzel Çilekli Pasta ile Osmanlı Çileği Bilgi Yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren çiftçilere çeşitli ödüller verildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi ve Osmanlı Çileğini Üreticileri Koruma ve Yaygınlaştırma Derneği ile birlikte gerçekleştirilen En güzel Osmanlı Çileği, En Güzel Çilekli Pasta ile Osmanlı Çileği Bilgi Yarışmalarına katılım çok yüksek oldu. Ziraat Mühendislerinden oluşan Jüri üyeleri Osmanlı Çileği'nin tadına, kokusuna ve ambalajına göre değerlendirme yaptı. 27 yarışmacının katıldığı en güzel Osmanlı Çileği dalında birinciliği Maksude Babaoğlu, ikinciliği Nazmiye Doğru, üçüncülüğü ise Sevinç Kura kazandı. Yarışmacılara ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak verdi.

Çilek Mansiyon ödüllerinde ise derece giren Çağla Doğan, Fikriye Keskin, Galip Keskin, Emine Yaman ve Yadigâr Tuna oldu. Bu yarışmacılara da altın ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Atay verdi.

En Güzel Çilekli Pasta Yarışmasında ise birinciliği Dilek Dilaver Yavuz, ikinciliği Meryem Şendil ile Şule Yağız paylaşırken, üçüncülüğü de Sevval Koyuncu aldı. Yarışmacılara ödülleri ise Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ağlar tarafından verildi.

Osmanlı Çileği Bilgi Yarışmasında birinciliği Seray Avşar, ikinciliği Binnur Doğan, üçüncülüğü de Orhan Doğan kazandı. Yarışmacılara altın ödülü ise Belediye Başkan Yardımcısı Esra Alpago tarafından verildi.

Osmanlı Çileği Üreticileri Koruma ve Yaygınlaştırma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya'da yağmura rağmen alanı dolduran Ereğlililere ve kendilerine bu imkanı tanıyan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve personeline teşekkür ederek, Osmanlı Çileği'ni yaşatmak için daha profesyonelce çalışacaklarını belirtti.

(VK-



21.05.2017 17:28:55 TSI

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