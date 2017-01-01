ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

En güzel Osmanlı Çileği'ne ödül verildi

21 Mayıs 2017 Pazar, 17:28
En güzel Osmanlı Çileği'ne ödül verildi
En güzel Osmanlı Çileği'ne ödül verildi

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında En güzel Osmanlı Çileği, En Güzel Çilekli Pasta ile Osmanlı Çileği Bilgi Yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren çiftçilere çeşitli ödüller verildi.
Kdz. Ereğli Belediyesi ve Osmanlı Çileğini Üreticileri Koruma ve Yaygınlaştırma Derneği ile birlikte gerçekleştirilen En güzel Osmanlı Çileği, En Güzel Çilekli Pasta ile Osmanlı Çileği Bilgi Yarışmalarına katılım çok yüksek oldu. Ziraat Mühendislerinden oluşan Jüri üyeleri Osmanlı Çileği'nin tadına, kokusuna ve ambalajına göre değerlendirme yaptı. 27 yarışmacının katıldığı en güzel Osmanlı Çileği dalında birinciliği Maksude Babaoğlu, ikinciliği Nazmiye Doğru, üçüncülüğü ise Sevinç Kura kazandı. Yarışmacılara ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak verdi.
Çilek Mansiyon ödüllerinde ise derece giren Çağla Doğan, Fikriye Keskin, Galip Keskin, Emine Yaman ve Yadigâr Tuna oldu. Bu yarışmacılara da altın ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Atay verdi.
En Güzel Çilekli Pasta Yarışmasında ise birinciliği Dilek Dilaver Yavuz, ikinciliği Meryem Şendil ile Şule Yağız paylaşırken, üçüncülüğü de Sevval Koyuncu aldı. Yarışmacılara ödülleri ise Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ağlar tarafından verildi.
Osmanlı Çileği Bilgi Yarışmasında birinciliği Seray Avşar, ikinciliği Binnur Doğan, üçüncülüğü de Orhan Doğan kazandı. Yarışmacılara altın ödülü ise Belediye Başkan Yardımcısı Esra Alpago tarafından verildi.
Osmanlı Çileği Üreticileri Koruma ve Yaygınlaştırma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya'da yağmura rağmen alanı dolduran Ereğlililere ve kendilerine bu imkanı tanıyan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve personeline teşekkür ederek, Osmanlı Çileği'ni yaşatmak için daha profesyonelce çalışacaklarını belirtti.
(VK-

21.05.2017 17:28:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Osmanlı Çileği şenliklerinde piknik düzenlendi
YEREL

OSMANLI ÇİLEĞİ ŞENLİKLERİNDE PİKNİK DÜZENLENDİ
Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenliği
YEREL

OSMANLI ÇİLEĞİ KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ

BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Almanya'da staj yapacak
YEREL

BEÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ALMANYA'DA STAJ YAPACAK
BEÜ Karaelmas TÖMER Türkiye Üçüncüsü oldu
YEREL

BEÜ KARAELMAS TÖMER TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası yeni hizmet binasına taşındı
YEREL

ALAPLI ESNAF VE SANATKARLAR ODASI YENİ HİZMET BİNASINA TAŞINDI
Zonguldak'ta KPSS heyecanı
YEREL

ZONGULDAK'TA KPSS HEYECANI
Osmanlı Çileği şenliklerinde kemençe ve horon şov
YEREL

OSMANLI ÇİLEĞİ ŞENLİKLERİNDE KEMENÇE VE HORON ŞOV
&quot;O bizi kimseye muhtaç etmedi&quot;
YEREL

"O BİZİ KİMSEYE MUHTAÇ ETMEDİ"
Çaturoğlu, Çilek bahçesini gezdi
YEREL

ÇATUROĞLU, ÇİLEK BAHÇESİNİ GEZDİ
Alaplı'da fener alayı düzenlendi
YEREL

ALAPLI'DA FENER ALAYI DÜZENLENDİ
Kdz. Ereğli'de AK Partililer sabah kahvaltısında buluştu
YEREL

KDZ. EREĞLİ'DE AK PARTİLİLER SABAH KAHVALTISINDA BULUŞTU
Osmanlı Çileği şenliklerinin ikinci günü bisiklet turu ile başladı
YEREL

OSMANLI ÇİLEĞİ ŞENLİKLERİNİN İKİNCİ GÜNÜ BİSİKLET TURU İLE BAŞLADI
Kdz. Ereğlililer Grup Seksendört konseri ile coştu
YEREL

KDZ. EREĞLİLİLER GRUP SEKSENDÖRT KONSERİ İLE COŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
AK Parti MKYK listesi belli oldu
GÜNDEM

İŞTE ERDOĞAN'IN A TAKIMI! LİSTEDE OLAN VE LİSTE DIŞI KALAN SÜRPRİZ İSİMLER

 1
  • 2 Usta oyuncunun annesini görenler hayran kaldı
  • 3 Prandelli'nin yeni adresi şaşırttı!..
  • 4 Elleri kelepçeli halde tabuttan kurtuldu! İşte o gösterinin sırrı...