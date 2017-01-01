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Osmanlı Çileği şenliklerinde piknik düzenlendi

21 Mayıs 2017 Pazar, 17:29
Osmanlı Çileği şenliklerinde piknik düzenlendi
Osmanlı Çileği şenliklerinde piknik düzenlendi

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri'nin üçüncü gününde Belediye Kestaneci Piknik Alanı'nında piknik düzenlendi. Yağmura rağmen pikniğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, konserler, folklor oyunları, halat ve çuval yarışmalarıyla eğlendi.
Vatandaşlara her türlü ikramların yapıldığı piknikte, Kdz. Ereğli Belediyesi Halk Oyunları, yerel sanatçılar Erden Şenkaya ve Mehmet Korkmaz birer konser vererek vatandaşları coşturdu. Şenkaya'ya çiçek veren Başkan Yardımcısı Esra Alpago, şenliklere renk kattığı için teşekkür etti.
Mehmet Korkmaz'a da şenliklere katkısından dolayı çiçeğini Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş verdi.
Şenlikler kapsamında düzenlenen yarışmalarda ilgi gördü. 3 ayrı kategoride yapılan halat çekme ve çuval yarışmaları da pikniğe renk kattı. Halat çekme yarışmasında birinciliği Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü Şahinler Grubu kazandı. Yarışmalarda derece girenlere madalyaları, Belediye Başkan Yardımcıları Ayhan Atay, Hüseyin Ağlar ve Atilla Bulak tarafından verildi.
(VK-

21.05.2017 17:29:39 TSI
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