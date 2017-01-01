Çelebi, Erdoğan'ın A takımında
(Fotoğraflı)
Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylamaya sunulan A takımı listesinde Ağrı eski Milletvekili Ekrem Çelebi, Etik Kurulunda yer aldı.
AK Parti'de 'İkinci Erdoğan' dönemi bugün yapılan kongreyle başladı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A takımındaydı. AK Parti kongresinde oylamaya sunulan yeni MKYK listesi ortaya çıktı. AK Parti 3. olağanüstü kongresinde parti kurulları için belirlenen aday listelerde Ağrı eski Milletvekili Ekrem Çelebi, Etik Kurulunda yer aldı.
(AG-AA-Y)
21.05.2017 17:34:02 TSI
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